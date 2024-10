Calciomercato LFA Reggio: dalle parole del Ds Pellegrino l’attaccante potrebbe non arrivare

“So che dicendo questo potrei fare arrabbiare il DG Ballarino. La società mi ha sempre sollecitato a migliorare la squadra con alcuni Over, ma come comparto tecnico puntiamo invece a inserire più giovani possibili, la prospettiva per il prossimo anno deve essere legata a questo aspetto. L’attaccante? Sento parlare anche io di questa necessità che avremmo, ma il discorso parte da lontano. Abbiamo iniziato in piena emergenza e non potevamo preventivare di avere tante assenze per infortuni, cosa avvenuta subito con Rosseti e facendo giocare Coppola che è un 2005. Non c’era la possibilità di intervenire subito in maniera forte, poi è arrivato Bolzicco. In organico ci sono tre attaccanti (compreso Renelus), Rosseti ha avuto molti problemi fisici ma è un lusso per questa categoria”.

Ormai mancano davvero pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato e dopo le ultime novità (Lika e Rana) si è ipotizzato potessero arrivare almeno un altro centrocampista e un attaccante. In entrambi i reparti si evidenziano problematiche che si trascinano dall’inizio della stagione per rendimenti non eccellenti di qualcuno e ripetuti infortuni per altri. Insieme a questo anche numericamente ci sarebbe bisogno di consegnare a mister Trocini qualche alternativa in più. Dall’inizio della stagione si attende la completa guarigione di Rosseti sul quale si era puntato moltissimo, ma purtroppo il ragazzo ripetutamente esce da un problema ed entra in un altro. Sfortunatissimi anche con Renelus, arrivato per aumentare la batteria di attaccanti esterni e capace di svolgere il ruolo di seconda punta, in buona salute nelle prime due partite non è stato impiegato, durante la sosta si è dovuto fermare per un serio problema muscolare e rimangono ancora indefiniti i tempi di recupero. Nonostante questo, analizzando quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate dal Ds Pellegrino a “Pianeta Dilettanti“, almeno nel reparto offensivo non dovrebbero registrarsi movimenti di una certa rilevanza. Ultime valutazioni saranno fatte dopo l’ennesimo confronto con lo staff medico, ma l’intenzione è quella di aspettare Rosseti e Renelus.