Rimpasto di Giunta, DP: ‘Al fianco di Falcomatà per proseguire l’azione politico amministrativa a servizio della comunità reggina’

La soddisfazione del movimento politico cittadino: "Con l’ingresso in Giunta dell’Ass. Palmenta si rafforza il nostro impegno in continuità con quanto già realizzato in questi anni nella compagine di governo guidata dal sindaco”