Nuova Giunta Falcomatà, ritorno..al passato: proposta Palmenta. Costantino ai saluti

Un sabato caldo dentro Palazzo San Giorgio. Sono ore decisive, che porteranno alla formazione della nuova Giunta Falcomatà. Il sindaco è ormai convinto del rimpasto, nonostante lo scetticismo di alcuni fedelissimi e parte della maggioranza.

Detto della sostituzione di Marisa Lanucara con Ramona Calafiore, sono altre 2 le modifiche previste in Giunta, una da assegnare al gruppo Red e l’altra ai Democratici e Progressisti di Nino De Gaetano.

Rispetto all’assessore ‘uomo’ (c’è da considerare infatti la quota di genere), è ormai fumata bianca: il nuovo assessore, salvo clamorose sorprese, sarà il capogruppo Red Filippo Burrone. A lasciargli il posto in Giunta dovrebbe essere Franco Costantino, in questi giorni in ‘ballottaggio’ con Malara per lasciare Palazzo San Giorgio.

Fattore dirimente nella decisione, la volontà dello stesso Costantino di fare un passo indietro. Profilo competente, tecnico di spessore, Costantino negli ultimi mesi ha maturato una crescente insoddisfazione (le telenovele Tapis Roulant e Ponte Calopinace su tutte) che lo avrebbe portato a mettere anche nero su bianco la decisione di lasciare l’esecutivo Falcomatà.

Detto delle sostituzioni Lanucara con Calafiore (già cosa fatta da 48 ore) e della più che probabile Burrone con Costantino, rimane la terza casella, ovvero un profilo donna con il timbro dei Dp di De Gaetano. Nella giornata di ieri, all’interno di una situazione fluida e sempre suscettibile di variazioni, avevamo riportato di due possibili nomi, entrambe fedelissime di De Gaetano: Barbara Fiumanò e Ileana Zumbo.

Idee maturate per qualche ora (nel caso di Zumbo peraltro da valutare anche il fatto che da più di un anno vive e lavora al Nord) ma che hanno lasciato spazio…all’usato sicuro. Secondo quanto raccolto infatti, il gruppo De Gaetano ha proposto il ritorno in giunta di Giuggi Palmenta, moglie del consigliere Dp Nino Malara.

Nel pomeriggio di ieri, l’incontro di De Gaetano prima con il sindaco Falcomatà e successivamente a pochi metri da Palazzo San Giorgio con i consiglieri Dp Malara e Nocera. Fumata bianca rispetto alla volontà di esprimere il ritorno di Palmenta in Giunta, richiesta avanzata al sindaco Falcomatà.

Pomeriggio di riflessioni e valutazioni del primo cittadino, che quindi potrebbe presto ufficializzare le sue scelte. Nel caso della definitiva fumata bianca degli ingressi di Burrone Palmenta in Giunta, si rivivrebbe a tutti gli effetti un remake del dicembre 2023, considerato che si tratta degli stessi nomi proposti dalle rispettive forze politiche di appartenenza all’epoca, senza successo.

Sarebbe dunque, in questo caso, una evidente e clamorosa ammissione di responsabilità rispetto alle scelte effettuate nel gennaio 2024, ormai un anno e mezzo fa.