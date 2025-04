Falcomatà verso il rimpasto di Giunta: il sindaco cerca l’intesa. I due nomi dei possibili assessori

Giorni intensi a Palazzo San Giorgio, dove il sindaco Giuseppe Falcomatà è al lavoro per un rimpasto di Giunta che potrebbe concretizzarsi già nel corso del weekend.

L’obiettivo è chiaro: ricompattare la maggioranza e mettere in sicurezza l’equilibrio politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle dirette ambizioni verso la Cittadella del primo cittadino.

La decisione della Consulta e le ambizioni regionali

Alla base della strategia del primo cittadino, anche la recente decisione della Consulta sullo stop al terzo mandato per i sindaci. Una scelta che, secondo quanto trapela da ambienti vicini a Falcomatà, avrebbe rafforzato le sue ambizioni politiche regionali. In Campania, lo stop a De Luca favorità il centrosinistra a cercare un’intesa larga con il Movimento 5 Stelle, aprendo alla candidatura di Roberto Fico. Un modello che, per Falcomatà, potrebbe essere replicato anche in Calabria, dove si profila un contesto simile per le Regionali e che potrebbe avere il timbro Pd a differenza della Campania.

L’uscita di scena di La Nucara e l’ingresso di Calafiore

Il primo tassello del rimpasto è stato già sistemato: le dimissioni “provocate” di Marisa La Nucara hanno lasciato spazio ad Ramona Calafiore, il cui ingresso in Giunta sarebbe pronto per l’ufficializzazione. Un cambiamento che segna l’inizio di una possibile più ampia operazione di riassetto interno.

Le tensioni con il gruppo Red e i Democratici Progressisti

Nel frattempo, il sindaco ha avviato un’intensa interlocuzione con le anime scontente della maggioranza, in particolare con il gruppo Red, rappresentato dal capogruppo Filippo Burrone, e con i Democratici Progressisti di Nino De Gaetano.

Le trattative sono in corso e, secondo indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, si starebbe delineando una possibile intesa politica. Al gruppo Red potrebbe essere assegnato il posto di Paolo Malara (o Franco Costantino secondo altri rumors), con l’ingresso in Giunta dello stesso Burrone. Le intenzioni del gruppo Red sono chiare: avere una casella nel nuovo esecutivo, con l’indicazione del capogruppo in consiglio comunale.

Anche Ileana Zumbo in corsa per un assessorato

Il secondo nome in gioco è quello di Ileana Zumbo, figura vicina a Nino De Gaetano ed ex collaboratrice dello stesso, che potrebbe sostituire Elisa Zoccali. Zumbo secondo indiscrezioni raccolte sarebbe in vantaggio rispetto a Barbara Fiumanò, un’altra delle fedelissime del leader dei Democratici Progressisti.

Rimpasto imminente: weekend caldo a Palazzo San Giorgio

Secondo quanto raccolto da CityNow, Falcomatà vorrebbe chiudere la partita entro l’inizio della prossima settimana, in tempo per il prossimo consiglio comunale. L’obiettivo dichiarato è evitare ulteriori tensioni e allargare il consenso all’interno della maggioranza.

Tre cambi in Giunta per un nuovo equilibrio

Il sindaco avrebbe confidato ai suoi fedelissimi l’intenzione di procedere a tre sostituzioni nella Giunta, così da dare un segnale di cambiamento senza scatenare nuove frizioni politiche. Un’operazione delicata, ma ormai avviata.

Per Malara (o Costantino) e Zoccali, dunque, potrebbe essere giunta la fine del percorso amministrativo a Palazzo San Giorgio, in un clima di trattative serrate e di equilibrio da ritrovare.