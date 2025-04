Reggio, elezioni Camera di Commercio: Laganà (CNA) eletto in giunta

Questa mattina alla Camera di Commercio di Reggio Calabria si sono tenute le elezioni per comporre la nuova giunta camerale.

Tra i componenti anche il nome di Alessandro Laganà (CNA).

“Sono felice, emozionato ed orgoglioso di essere stato eletto. Ringrazio chi ha riposto in me la propria fiducia, tutti i consiglieri, il Presidente Tramontana e ovviamente mio padre per avermi guidato fin qui – commenta Alessandro Laganà – Spero che tutti quanti insieme riusciremo a fare un buon lavoro valorizzando il tessuto imprenditoriale locale e costruendo un futuro in cui le imprese, piccole e grandi, che noi tutti rappresentiamo, possano trovare ascolto, strumenti e visione”.