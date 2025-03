Camera di Commercio di Reggio, Tramontana riconfermato presidente

Questa mattina, alle ore 11:00, si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio camerale, composto da 19 consiglieri provenienti dalle principali associazioni di categoria e realtà economiche del territorio.

Fanno parte del nuovo consiglio: Alessandro Laganà per la CNA, Antonino Tramontana, Domenico Vecchio, Francesca Cozzupoli e Santo Diano per Confindustria, Carmelo Nucera e Lorenzo Labate per Confcommercio, Fabrizio Ciliberto per U.DI.CON, Giovanni Aricò e Giovanni Simone Misitano per Casartigiani, Gregorio Pititto per la CGIL, Lentini Vincenzo per COPAGRI, Marco Aragona e Vincenzo Fabio Mammoliti per ASCOA, Maurizio Giovanni Coppola per l’ABI, Patrizia Carmen Rodi Morabito per Coldiretti, Salvatore Ascioti per Confartigianato, Serafino Nucera per UN.I.COOP CALABRIA e Stefano Maria Poeta, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Leggi anche

A seguire, si è svolta l’elezione del presidente del consiglio camerale. Il dott. Antonino Tramontana, imprenditore reggino già alla guida dell’ente camerale nel precedente mandato, è stato riconfermato presidente per acclamazione, ottenendo 18 voti favorevoli su 19 disponibili.

La votazione ha confermato l’ampia fiducia del consiglio nei confronti del presidente uscente, riconosciuto per il lavoro svolto nella valorizzazione delle attività economiche provinciali. Tramontana continuerà a ricoprire il ruolo con l’obiettivo di sostenere la crescita economica del territorio reggino e promuovere attivamente le imprese locali.

Maggiori dettagli e dichiarazioni ufficiali saranno resi disponibili nel corso della giornata.