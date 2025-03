Camera di Commercio di Reggio, chiuso il mandato 2020-2024

Con un evento tenutosi stamani nel Salone delle conferenze della Camera di commercio di Reggio Calabria, il Presidente Antonino Tramontana assieme ai componenti della Giunta – Patrizia Carmen Rodi Morabito, Gianni Laganà, Fabio Mammoliti, Gaetano Matà, Domenico Carmelo Vecchio – ai Consiglieri uscenti e alla Segretaria Generale Natina Crea, ha ripercorso le tappe più significative del mandato consiliare 2020-2024.

In vista dell’imminente nomina del nuovo Consiglio che guiderà l’Ente camerale nel prossimo quinquennio, l’evento di oggi ha rappresentato un momento di condivisione dei risultati prodotti, per le imprese e per il territorio, in un quinquennio cruciale per la complessità degli eventi che lo hanno caratterizzato, la pandemia su tutti.

Anni difficili in cui la Camera ha dimostrato non solo di saper affrontare le difficoltà, ma soprattutto di saperle governare, trasformandole in opportunità di crescita e di cambiamento positivo. Anni in cui, come dichiarato dal Presidente Tramontana:

“Siamo stati accanto alle nostre imprese, mettendo in campo impegno, ascolto, risorse economiche e servizi mirati, che hanno accompagnato le imprese reggine verso la digitalizzazione, la transizione energetica, l’internazionalizzazione. Abbiamo promosso la vocazione turistica del territorio e valorizzato eccellenze e prodotti identitari, su tutti il Bergamotto di Reggio Calabria, grazie anche alla collaborazione con le altre istituzioni e con le associazioni di categoria”.

Un percorso importante e significativo che il Presidente Tramontana ha riassunto utilizzando l’acronimo SMART, che restituisce attraverso 5 parole chiave (SINERGIA, MISSIONE, ASCOLTO, RESILIENZA, TRANSIZIONE) il senso di un viaggio compiuto nel segno della collaborazione e della condivisione e che, coerentemente con le politiche e gli interventi di sviluppo nazionali ed internazionali, ha prodotto valore aggiunto contribuendo al rilancio della competitività e dello sviluppo economico dell’intero territorio metropolitano.

Al racconto del Presidente si sono affiancate le testimonianze di tanti protagonisti del mandato consiliare e le voci di tanti attori del territorio, che hanno condiviso con loro momenti importanti di un percorso che ha rafforzato il ruolo della Camera quale punto di riferimento per il mondo delle imprese ed affermato con forza la centralità dell’Ente sul territorio metropolitano.