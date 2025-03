Rendiconto Camera di Commercio, Falcomatà: ‘Un lavoro di squadra. Orgoglio per la città’

Il quinquennio 2020-2024 della Camera di Commercio di Reggio Calabria rappresenta un motivo di orgoglio non solo per i vertici dell’ente, ma per tutta la città. È quanto affermato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, commentando i risultati ottenuti sotto la presidenza di Antonino Tramontana e della Giunta e del Consiglio camerale uscenti.

“Le conseguenze positive di questo lavoro beneficiano i cittadini, le istituzioni e tutti coloro che vogliono scrivere una pagina declinata al futuro sul nostro territorio”, ha dichiarato il primo cittadino. Leggi anche

L’evento celebrativo e il percorso SMART

Le tappe più significative di questi cinque anni sono state ripercorse nel corso di un evento ospitato nel Salone delle Conferenze della Camera di Commercio di Reggio Calabria, alla presenza di autorità e rappresentanti del mondo produttivo locale.

Il presidente Antonino Tramontana ha sintetizzato il percorso compiuto attraverso l’acronimo SMART: Sinergia, Missione, Ascolto, Resilienza, Transizione.

Falcomatà, nel suo intervento istituzionale, ha sottolineato l’importanza della sinergia interistituzionale, elemento chiave per la crescita economica e produttiva della città.

“Quello che abbiamo visto oggi è sicuramente il frutto di una programmazione ma anche di una condivisione delle scelte. Il ruolo della Camera di Commercio è stare accanto alle aziende del territorio e lavorare per rilanciare l’attività produttiva nell’area metropolitana. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e certificano quanto sia fondamentale il dialogo e il confronto, perché nessuno si salva da solo”, ha dichiarato Falcomatà.

Progetti e investimenti per il territorio

Tra le principali iniziative promosse in questi anni, il sindaco ha citato il rilancio della Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) e il progetto di riqualificazione del Foro Boario, per un investimento totale di 8 milioni di euro.

Di questi, 2 milioni sono stati destinati alla riqualificazione del Giardino delle Essenze, in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“Un giardino che opportunamente abbiamo definito del Mediterraneo, perché intorno al Mediterraneo ruota la nostra ricchezza, la nostra storia, ma soprattutto si scrive il nostro futuro”, ha aggiunto il sindaco.

Cultura e turismo al centro della crescita

Falcomatà ha evidenziato come la città abbia mostrato un’unità di intenti e una grande capacità di fare squadra, come dimostrato durante l’audizione per la fase finale del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

“Non dobbiamo perdere quella consapevolezza, quella capacità di lavorare sui problemi ma allo stesso tempo di valorizzare le unicità e le eccellenze del nostro territorio”, ha affermato.

Un esempio di questa valorizzazione è il lavoro svolto sul Bergamotto, attraverso l’evento “Bergarè”, diventato ormai un punto di riferimento per espositori, aziende e per la programmazione culturale e turistica della città.