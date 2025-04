Serie D: classifica cannonieri, Reggina con due calciatori in doppia cifra

Con il 3-1 sulla Nissa la Reggina è la squadra che ha messo a segno il maggior numero di reti fino al momento. Sono 58 con due calciatori in doppia cifra, Barranco e Ragusa. Solo 19 le reti subìte, ha fatto meglio solo il Siracusa con 15. La classifica generale vede in testa Diaz raggiunto da Terranova. Nel conteggio non sono state tolte le reti realizzate contro l’Akragas.

Classifica cannonieri

17 reti: Diaz (Nissa), Terranova (Vibonese)

12 reti: Barranco (Reggina), Ferraro (Sambiase), Maggio (Siracusa), Alagna (Vibonese)

11 reti: Zerbo (Sambiase)

10 reti: Trombino (Igea Virtus), Guida (Paternò), Ragusa (Reggina)

9 reti: Mokulu (Acireale), Umbaca (Sambiase), Foggia (Scafatese)