Reggina: Ragusa sugli arbitri e quella mancata stretta di mano…

La terza doppietta della stagione per Nino Ragusa che arriva in doppia cifra ma soprattutto regala alla Reggina una vittoria preziosissima e utile di avvicinarsi ulteriormente al Siracusa. In sala stampa, a precisa domanda sugli arbitraggi, risponde: “Gli arbitraggi? Anche per noi non è facile, perchè per quanto vuoi rimanere calmo alla fine ti innervosisci e rischi di condizionare la partita. Capisco che per gli arbitri venire qui al Granillo non è semplice, secondo me sono anche in soggezione, hanno timore di qualche giudizio affrettato e sbagliato come dire che si favorisce la Reggina, le solite favole che si raccontano. Basta guardare le partite per capire che siamo tutto, tranne che favoriti.

Il direttore di gara non mi ha stretto la mano? In quel momento l’arbitro stava scrivendo (sorride). Era impegnato, non poteva. Stavamo vincendo, io uscivo dal campo e in questi casi è sicuramente meglio sorvolare. Sinceramente non me lo aspettavo, non ne vedevo il motivo. Ma ripeto, meglio evitare, piuttosto che rischiare di prendere un giallo”.