Reggina a -1 dal Siracusa: il pensiero di Ginobili sulla pressione alla capolista

Analisi come sempre lucida quella di mister Ginobili, anche questa volta in panchina al Granillo per la nuova squalifica subìta da Trocini. Il passaggio sulla possibile pressione che aumenta sul Siracusa dopo la vittoria: “Il meno uno per noi non cambia nulla, dovevamo vincere sempre e dobbiamo continuare a farlo. Speriamo, invece, che il Siracusa senta questa pressione e secondo me potrebbe succedere. Perchè anche se loro sapevano che la Reggina doveva fare una partita in più, quando guardi la classifica non è la stessa cosa, leggi più quattro, adesso invece la situazione è cambiata. Mi è capitato qualche volta di stare sopra e vi posso assicurare che mentalmente si vive in maniera diversa.

Siamo felici di tutto il gruppo di calciatori, si fanno trovare sempre pronti, c’è bisogno di tutti. Speriamo di continuare a vincere in queste tre partite che mancano e poi vedere quello che succede”.