Reggina e Siracusa al rush finale: il calendario delle due squadre

Decisamente una lotta avvincente quella tra il Siracusa capolista e la Reggina. Squadre al momento divise da un solo punto in classifica con gli amaranto reduci da otto vittorie consecutive e bravi ad approfittare del turno di riposo degli aretusei. Il campionato vedrà le squadre nuovamente in campo giovedi, si gioca l’infrasettimanale per le festività pasquali e certamente il Siracusa potrà avere il vantaggio di giocare in casa e soprattutto quello di essere più riposato rispetto a una Reggina che anche contro la Nissa ha sprecato molte energie e perso un altro elemento della difesa, Under, come Vesprini, uscito per un problema muscolare.

Il calendario sembrerebbe favorire la capolista che nelle ultime tre gare, si troverà a giocarne due consecutive davanti al pubblico amico, contro formazioni che non avrebbero molto da chiedere, mentre per gli amaranto tutti e tre gli impegni li vedranno di fronte a compagini in lotta nella parte bassa della classifica.

Il calendario delle due squadre

17 Aprile: (Locri-Reggina-) e (Siracusa-Paternò)

27 Aprile: (Reggina-Favara) e (Siracusa-Vibonese)

04 Maggio: (Sancataldese-Reggina-) e (Nuova Igea-Siracusa)