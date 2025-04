Sostegno e sensibilità: bellissimo lo striscione in Curva Sud esposto dagli ultras – FOTO

Sulla maturità della Curva Sud ci siamo espressi tante volte. Il tifo organizzato ha dimostrato negli anni con i fatti e non con le chiacchiere, che davvero non conta la categoria, quanto invece da parte soprattutto della squadra amaranto, il giocare lottando sempre e sudando la maglia, con l’obiettivo ovviamente di arrivare al risultato sperato. Ed è per questo che, nonostante si giochi in un campionato che non appartiene alla storia della Reggina, gli ultras non fanno mai mancare continuo incitamento e sostegno, proprio perchè riconoscono a questo gruppo quelle caratteristiche che ogni tifoso vorrebbe vedere.

Ma c’è anche altro, perchè la Curva Sud negli anni si è distinta spesso per attenzione e sensibilità a temi sociali particolarmente delicati. Lo ha fatto anche in occasione della partita giocata dalla Reggina contro la Nissa, esponendo uno striscione che ha raccolto gli applausi di tutto lo stadio, compresi quelli della tifoseria ospite. Bravi.

“Libere di scegliere, libere di vivere. Stop al femminicidio”