Il patron Ballarino: ‘Disposto a cedere la Reggina, ma…’

Uno dei passaggi del confronto tra il sindaco Falcomatà, il patron Ballarino e alcuni rappresentanti del tifo organizzato, ha riguardato la cessione del club, soprattutto dopo le dichiarazioni del primo cittadino rispetto a due importanti interessamenti, ma anche la trattativa non andata avanti con Luca Gallo:

“Ci hanno detto che se ci sono le condizioni per la cessione, sono disponibili, ma gli interessati si devono manifestare con trattative reali e non dicerie. Abbiamo chiesto alla società una conferenza stampa nella quale dovranno dichiarare alla tifoseria che vinceremo il campionato. Il sindaco Falcomatà ci ha confermato gli interessamenti ma per il momento senza un seguito, mentre il delegato Latella ci ha confermato l’interesse concreto di Gallo, anche se la pec per il passo successivo a Ballarino non è mai arrivata. Così ci è stato detto”.