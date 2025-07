Reggio si prepara ad accogliere Sky ‘Calciomercato L’Originale’

Tra gli ospiti anche un ex Reggina. Da lunedi ogni sera in diretta dall'Arena dello Stretto

La squadra capitanata dal trio dei conduttori Bonan, Di Marzio, Fayna, con alcuni ospiti eccellenti, percorrerà durante tutta la settimana i luoghi più iconici del territorio metropolitano, raccontando le eccellenze reggine nella trasmissione estiva più amata dagli sportivi

Entra nel vivo l’estate di Reggio Calabria e la città si prepara ad un grande ritorno. Grazie all’accordo con la Città Metropolitana, la troupe di Sky Calciomercato L’Originale tornerà in riva allo Stretto nella settimana tra lunedi 14 luglio e venerdi 18 luglio. Ogni sera, per cinque sere, all’Arena dello Stretto, dalle 23.00 alle 24.00, la squadra capitanata da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, guiderà il pubblico di Reggio Calabria, in diretta nazionale alla scoperta delle ultime novità di calciomercato.

Tra gli ospiti annunciati, insieme al trio di conduttori più amato dagli sportivi, anche Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Alessandro Lucarelli, Paolo Condò, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Aldo Serena, Veronica Baldaccini e non solo.

Sky Calciomercato L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia di Roberto “Popi” Montoli.

Protagonista dell’ennesimo grande evento, che torna a calcare il palcoscenico reggino dopo lo straordinario successo dello scorso anno, sarà ancora una volta il territorio. Il team capitanato da Alessandro Bonan visiterà infatti, durante le giornate tra il 14 e il 18 luglio, alcuni tra i luoghi più caratteristici ed iconoci del territorio metropolitano. La trasmissione racconterà, tra un aggiornamento sportivo ed una bomba di calciomercato, il meglio delle eccellenze reggine, continuando a percorrere la strada intrapresa lo scorso anno che ha mostrato a milioni di spettatori, attraverso il canale più amato dagli sportivi, ma anche attraverso i social, i luoghi più belli dell’area metropolitana. Dal Tirreno allo Jonio, dai borghi più caratteristici fino ai quartieri del capoluogo, Sky racconterà le bellezze metropolitane, dando voce ad un popolo storicamente appassionato di calcio, anche d’estate!

Dopo una prima passeggiata informale sul Corso Garibaldi nella mattinata di lunedì 14 luglio, l’apertura ufficiale avverrà nel pomeriggio, alle ore 17.30, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme agli altri rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, darà il benvenuto ai protagonisti del programma, dando il via ad una settimana. In serata poi, all’Arena dello Stretto, dalle 23.00 alle 24.00, con accesso libero sulla gradinata, fino ad esaurimento dei posti disponibili, si potrà assistere in diretta alla trasmissione più amata dagli sportivi.