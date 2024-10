Calciomercato: non solo Montalto per il Padova. Nel mirino due amaranto

Corsa contro il tempo per la sistemazione di esuberi e dell'Over in più

Ultimissime fasi della prima sessione di calciomercato. La Reggina ha l’assoluta necessità di sfoltire il proprio organico con i tanti giocatori fuori dal progetto ancora dentro ed il calciatore in più nella lista Over.

Leggi anche

Il mercato delle cessioni

Un lavoro mica da poco pe ril Ds Taibi che si tufferà a testa bassa in queste 48 ore che rimangono a disposizione per snellire non solo numericamente l’attuale organico, ma anche dal punto di vista economico. Per Rossi a breve si attende il si per il trasferimento al Monopoli, l’esterno Garufo è attenzionato anche dall’ambizioso Lamezia Terme, di Rubin al Potenza sembrava cosa fatta ma evidentemente bisognerà attendere ancora. Poi c’è il Padova, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Renate che vuole a tutti i costi l’attaccante Montalto, mentre la novità è rappresentata dall’ulteriore richiesta della società patavina per il centrocampista Crimi.