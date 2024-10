Calciomercato: Pisa, ecco Inzaghi e si sogna la serie A

Corteggiatissimo da diverse squadre della cadetteria, alla fine si è fatto convincere da quello che ritiene il progetto più interessante. Pippo Inzaghi riparte dalla serie B, il campionato che conosce meglio di ogni altro e ha deciso di farlo con il Pisa: Così su Gazzetta.it: “Al terzo tentativo Pippo Inzaghi ha evitato il fuorigioco ed è arrivato dritto sulla panchina del Pisa (manca solo l’annuncio ufficiale). Come quando faceva l’attaccante, per lui si è trattato soltanto di affinare un’intesa che era nell’aria. La società toscana lo contattò come primo obiettivo due estati fa (alla fine scelse Maran) per poi abbozzare un approccio anche la stagione scorsa prima di virare su Aquilani.

Questa volta invece l’assist del Pisa è stato perfetto, d’ altronde il presidente del Pisa Giuseppe Corrado e suo figlio Giovanni – responsabile dell’ area tecnica – si conoscono da tempo con Inzaghi, del quale hanno sempre apprezzato l’ etica del lavoro e la maniacalità nel curare ogni dettaglio.

Oltre ai Corrado a convincere Inzaghi è stato anche l’ incontro dieci giorni fa a Forte dei Marmi con il proprietario Usa del Pisa Alex Knaster, che vede in lui l’uomo adatto per raggiungere quella Serie A per la quale “ci vuole pazienza ma non troppa”, come disse nel ritiro estivo di un anno fa.

Tra l’ 8 il 10 luglio il tecnico arriverà a Pisa per la presentazione e la partenza per il ritiro di Bormio (13 o 15 luglio)”.