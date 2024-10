Calciomercato: il Potenza bussa alla porta della Reggina per l’eroe di Alessandria

Nella giornata di oggi il Ds Taibi ha definitivamente concluso la prima operazione con la Vis Pesaro per la cessione di Marco Farroni. Tranne impedimenti dell’ultimo momento, il portiere dovrebbe essere raggiunto dall’attaccante Vasic, mentre Daniele Gasparetto ha preso tempo. Con Paolucci in Belgio, Marchi al Piacenza e Guarna vicinissimo all’Ascoli, procede in maniera spedita lo sfoltimento dell’organico amaranto, secondo quelle che sono le indicazioni di mister Aglietti.

Intanto dopo una serie di colloqui tra il presidente del Potenza Caiata e lo stesso Taibi, la Reggina ha messo a conoscenza il massimo dirigente lucano di alcuni calciatori fuori dal progetto tecnico. Tra gli altri, quello che potrebbe maggiormente interessare è l’eroe di Alessandria, il giocatore utilizzato pochissimo in campionato da mister Longo, ma che è entrato nella storia del club per avere segnato il rigore decisivo, quello che ha consegnato alla stessa Alessandria la promozione in serie B dopo 46 anni. La scorsa estate era stato Baclet a raggiungere Potenza, per lui sei gol nella passata stagione.