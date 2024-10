Calciomercato: il presidente della Casertana lascia andare Montalto. Le motivazioni

“Per Montalto ci sono richieste importanti, per cui alla fine potrebbe anche andar via. La permanenza o meno non è legata a questioni di bilancio con riferimento all’ingaggio. Stiamo impostando un programma su base triennale e Montalto è un giocatore piuttosto avanti con gli anni. Lui ha grandissima qualità, ma è un atleta con le caratteristiche per vincere subito e non tra tre anni. L’anagrafe del giocatore non permette di fare un discorso a medio termine“.

Così Giuseppe D’Agostino ai microfoni de Il Mattino. Soprattutto nel girone C della Lega Pro non mancano le proposte per l’ex attaccante della Reggina che sembra molto vicino al Catania del tecnico Mimmo Toscano, anche se in casa rossoazzurra dovranno risolvere e in fretta la questione fideiussione non integrata e che deve consentire il tesseramento dei nuovi calciatori. La piazza in subbuglio chiede spiegazioni, soprattutto dopo il match di Coppa Italia dove i nuovi acquisti non si sono potuti impiegare e si è dovuto ricorrere a tanti giovani, oltre a tutti quei calciatori fuori dal progetto tecnico, ma ancora in organico.