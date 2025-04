Meloni in Calabria, annullata la visita istituzionale a Vibo

La presidente del Consiglio ha preferito concentrare la propria attività su una questione internazionale molto rilevante per il Paese

La premier aveva in programma un appuntamento in Calabria questo pomeriggio a Vibo Valentia.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe dovuto partecipare, in visita ufficiale in Calabria, nel comune di Limbadi (VV), per l’inaugurazione della nuova sede della Stazione dei Carabinieri.

Leggi anche

Giorgia Meloni ha però annullato gli impegni previsti oggi in agenda, in modo da poter concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito all’introduzione di nuovi dazi da parte del Governo degli Stati Uniti.

Lo fa sapere, attraverso una nota, Palazzo Chigi.