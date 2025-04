Meloni in Calabria: la premier inaugura una nuova caserma dei Carabinieri in un bene confiscato

Giovedì 3 aprile 2025, alle ore 17:00, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in visita ufficiale in Calabria, nel comune di Limbadi (VV), per partecipare all’inaugurazione della nuova sede della Stazione dei Carabinieri.

L’evento si terrà presso l’anfiteatro comunale della cittadina vibonese e rappresenta un momento altamente simbolico per il territorio: la nuova sede dei militari dell’Arma sorgerà infatti all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, segnando un importante passo avanti nella lotta alla mafia e nella valorizzazione dei beni sottratti alle cosche.

Autorità presenti alla cerimonia

Alla cerimonia, oltre alla Premier, prenderanno parte diverse personalità di rilievo del panorama istituzionale italiano:

il Ministro dell’Interno , Prefetto Matteo Piantedosi

, Prefetto la Presidente della Commissione parlamentare antimafia , On. Chiara Colosimo

, On. il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno , On. Wanda Ferro

, On. il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo

Un segnale forte e concreto da parte dello Stato, che rinnova il proprio impegno al fianco delle comunità locali nella tutela della legalità.