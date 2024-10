Calciomercato Reggina: il difensore Bonacchi il prossimo annuncio

Dopo l’arrivo di Antonino Ragusa, abbiamo scritto di una Reggina che inizia a prendere forma. Perchè oltre ai calciatori in entrata, vanno sempre tenuti in considerazione quelli che già sono in organico dalla passata stagione. Il gruppo si sta formando secondo quelle che sono le richieste del tecnico e anche l’ultimo annunciato in ordine di tempo, il giovane Mariano, rientra in quella strategia portata avanti dalla società riguardo il completamento dei tasselli mancanti con interventi mirati.

Leggi anche

Va detto che la campagna acquisti non finisce nel momento in cui la squadra inizierà il ritiro, c’è tantissimo tempo a disposizione per effettuare altre operazioni dove sarà necessario. Nel frattempo questo pomeriggio il Dt Bonanno ha incontrato il procuratore del difensore Bonacchi per completare una trattativa di fatto chiusa e l’ufficializzazione è attesa nella giornata di domani.

Ad un reparto già consistente ed esperto, si aggiunge un altro elemento di sicuro affidamento che appena qualche mese addietro ha vinto con Pergolizzi il campionato di serie D a Campobasso. A fronte di questa nuova entrata, c’è da aspettarsi qualche uscita. Kremenovic ha delle richieste, in bilico la posizione di Ingegneri.