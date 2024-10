Calciomercato Reggina: due squadre di serie C sul difensore Aya

E’ molto probabile sia quella che sta per iniziare la settimana in cui si avvieranno le prime operazioni in uscita. Già detto di Bellomo, trattativa chiusa con il Bari e percorso inverso per il centrocampista Lollo, il prossimo a salutare il gruppo potrebbe essere Ramzi Aya. Una esperienza quasi anonima la sua a Reggio Calabria, pronti via un esordio non proprio brillante a Terni e poi una serie di infortuni che lo hanno tenuto spesso fuori causa. Da tempo si parla di un interessamento dell’Avellino, al quale da qualche giorno si aggiunge quello della Turris.

