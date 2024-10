Calciomercato Reggina: il Bari non vuole Bellomo, gli amaranto vogliono Montalto

Una idea nata da un colloquio tra i direttori sportivi di Bari e Reggina. Una proposta che sembrava poter prendere piede e che, invece, dopo qualche giorno di riflessioni, è tramontata. Almeno per quello che riguarda il Bari.

Niente scambio Bellomo-Montalto

Lo scambio avrebbe portato ad una soluzione più semplice per la Reggina per due motivi. Il primo legato all’ingaggio di Nicola Bellomo ed il secondo alla possibilità di liberare una casella Over. Bellomo, tra l’altro, avrebbe accettato solo il Bari in serie C e tutti i tasselli sembravano incastrarsi nel migliore dei modi. Ed invece la società biancorossa, come detto, dopo averci riflettuto ha detto no.

Ma la Reggina vuole Montalto

Ma per la Reggina l’attaccante Montalto rimane comunque un obiettivo ed allora i discorsi tra le due società riprenderanno la prossima settimana, puntando pure sulla volontà del calciatore, abbastanza predisposto al trasferimento. Come era prevedibile ed anche anticipato, la Reggina si giocherà la partita con il Frosinone senza un nuovo centravanti, ma farà il possibile per averne uno in più già dalla prossima sfida interna con la Salernitana.