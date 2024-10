Calciomercato Reggina: Baroni o dentro o fuori. Incontro decisivo con il Ds Taibi

Dopo un’attesa durata circa quindici giorni, si è arrivati alla fase finale. Oggi il Ds Taibi incontrerà il tecnico Marco Baroni, sarà senza se e senza ma il confronto finale di un percorso che porterà alla scelta definitiva da parte dell’allenatore toscano. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma da quello che filtra, al centro sportivo S. Agata, dopo la notizia lanciata dal giornalista Alfredo Pedullà, riguardo la proposta formulata dal Lecce a Baroni, ci sono state una serie di reazioni.

Pazienza terminata, ultimatum della Reggina

La Reggina ha dichiarato sin dall’inizio di puntare solo ed esclusivamente su quel tecnico che, arrivato nel dicembre del 2020, attraverso una scalata straordinaria grazie anche ad alcuni interventi sul mercato, ha tolto la squadra dalla zona retrocessione, portandola ad un passo dai play off. Insieme a questo ha formulato la sua proposta, comunque interessante dal punto di vista economico ed ha atteso. Forse troppo, ma quando si vuole ad ogni costo qualcosa e si ritiene che la pazienza alla fine possa pagare, è giusto farlo. Le ultime voci hanno modificato gli scenari, la Reggina non ha cambiato la sua idea su Baroni, ma ha deciso di porre un limite alle attese. E quel limite è fissato in questo pomeriggio che, come detto, vedrà di fronte il Ds Taibi e mister Baroni. Immaginiamo un confronto schietto, sincero e risolutivo. In caso di risposta negativa il dirigente amaranto ne prenderà atto ed insieme alla società si concentrerà su altri obiettivi, perchè immaginiamo che le alternative siano già pronte.