Calciomercato Reggina: ultimi due giorni e… nulla si muove

Oltre ai movimenti in entrata, si attendono notizie anche per quello che riguarda le uscite

Si chiude domani. Tutta la giornata di oggi e ovviamente quella del 18 per completare trattative avviate per quello che riguarda il calciomercato del dilettantismo.

La Reggina ha riportato Lagonigro, preso Grillo e nulla più, dopo aver effettuato alcune operazioni in uscita come Katsaros, Rajkovic e Malara. Il Dt Bonanno aveva fatto intendere che poco o niente si sarebbe fatto perchè è all’interno di questo organico che bisogna cercare i rinforzi e più precisamente ritrovare la migliore condizione fisica di ogni singolo per una rosa ritenuta dallo stesso fortissima.

In quel momento, quel tipo di dichiarazione, unita all’altra riguardante l’attaccante non necessariamente da prendere avendocene già tre in organico, aveva provocato immediate reazioni e polemiche, ma poi razionalmente si era anche pensato a una strategia e quindi basso profilo, per arrivare invece a concludere delle operazioni avviate.

Le strade per Convitto sembrano chiuse, la questione centravanti rinviata, Trocini gradirebbe avere almeno un altro esterno d’attacco e un difensore, mentre si attendono notizie riguardo le uscite di Ba e Bonacchi.

Ripetiamo, mancano ancora due giorni quasi pieni per effettuare altri interventi e speriamo che prevalga la seconda ipotesi (strategia), ma la sensazione è che nulla di eclatante possa accadere.