Calciomercato: il Siracusa dice no per Convitto, la Reggina risponde uguale per Ba

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile coinvolgimento di quattro calciatori tra la Reggina e il Siracusa. Gli amaranto avevano mostrato un buon interesse per l’attaccante Longo e un interesse molto forte per Convitto. Gli aretusei, alla ricerca di un difensore e un centrocampista e quindi con le attenzioni rivolte su Bonacchi e Ba, con quest’ultimo che da tempo ha manifestato il desiderio di cambiare aria.

Leggi anche

Tutto sembrava poter procedere per il verso giusto salvo poi vedere la società amaranto decidere di attendere per la punta centrale il mercato dei professionisti, mentre per quello che riguarda Bonacchi, che andrà certamente via dalla Reggina, probabilmente lo vedremo in altri gironi. Nel frattempo il Siracusa ha alzato un muro sul trasferimento di Convitto alla compagine amaranto per i motivi che in altra pagina del giornale abbiamo spiegato. E allora diventa più problematico anche il passaggio di Ba ai biancoazzurri, non sappiamo se per una presa di posizione del club amaranto (probabile) o per l’intenzione di puntare ancora su un calciatore arrivato la scorsa estate come uno dei pezzi pregiati del mercato.

Leggi anche

Il calciatore, dopo un avvio promettente, è uscito dalle scelte iniziali prima con Pergolizzi e poi con Trocini e nonostante lunghi dialoghi con società e tecnico, non ha più risposto con prestazioni all’altezza delle sue qualità. Ci saranno certamente sviluppi.