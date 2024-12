Calciomercato: il 18 l’ultimo giorno, ma la Reggina potrebbe avere già chiuso…

Mancano solo due giorni alla fine del calciomercato riservato ai dilettanti. La Reggina ha effettuato alcune operazioni in uscita qualche altra in entrata come il giovane Aluisi, il portiere Lagonigro e l’attaccante esterno Grillo. Si è parlato a lungo nei giorni scorsi anche della possibilità di poter ingaggiare un altro esterno di grande qualità come Convitto, ma il no del Siracusa al momento chiude ogni spazio a questa ipotesi. E dalle ultime dichiarazioni del Dt Bonanno, la sensazione è che in questa prima sessione non si intenda fare altro, almeno in entrata, aspettando gennaio quando il mercato aprirà ai professionisti.

Leggi anche

Le dichiarazioni di Bonanno

“Il mercato dura fino al diciotto dicembre, poi si potranno comunque fare altre operazioni. Abbiamo una rosa folta e omogenea, si può sempre migliorare ma come ho detto qualche giorno fa, la nostra vera forza è nel gruppo. Convitto ci è sempre piaciuto dai tempi della Vibonese, noi siamo attenti a tutto anche se in quel ruolo siamo comunque coperti. Poi vi dico che Provazza, Renelus, Perri, sappiamo cosa ci possono dare e quando tutti saranno al top della condizione, sarà una Reggina fortissima”.

Leggi anche

Questione attaccante

“Sostituire Rajkovic? Noi abbiamo in questo momento Rosseti a disposizione che si sta allenando bene da tre settimane. Rimpiazzare perchè? C’è Curiale che ha forza fisica, il nostro attaccante da venti gol è Barranco. Possiamo fare uno sforzo, ma non credo ci siano grandi possibilità adesso per fare questa operazione. Più avanti si apre la finestra dei professionisti e vedremo“.