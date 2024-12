Calciomercato Reggina: il doppio no del Siracusa per Convitto

Il calciatore non sta giocando, la società lo mette in uscita, ma...

Ci sono ammissioni da più parti, comprese quelle del suo agente attraverso dichiarazioni ufficiali. La Reggina ha provato a prendere Convitto e probabilmente ci proverà anche in questi ultimi due giorni di mercato, ma l’operazione è difficile, complicata da almeno due motivi. Il primo è la resistenza del Siracusa, squadra oggi in testa al campionato e non intenzionata a potenziare una diretta concorrente, nonostante qualche settimana addietro abbia comunicato al calciatore di non rientrare più nei piani del tecnico.

L’esterno d’attacco continua a non trovare spazio in squadra e anche nella giornata in cui gli aretusei hanno conquistato una preziosissima vittoria sul campo della Vibonese, il calciatore non ha visto il campo. L’altro elemento è rappresentato dall’ingaggio, pesante e con un contratto che lega il giocatore al Siracusa per due stagioni. Si stava lavorando su un prestito di sei mesi, proposta che dal Siracusa non è stata presa in considerazione, anche per questo qualche giorno addietro Walter Zenga, attraverso un post, ha voluto ribadire che chi vuole i calciatori azzurri dovrà pagarli. Riferimento molto chiaro.

Il doppio no della società siciliana oggi di fatto chiude qualsiasi tipo di possibilità, vedremo se nei prossimi due giorni riuscirà a prevalere la volontà del calciatore, ma è davvero molto improbabile che accada.