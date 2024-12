Per la Reggina giornata sfavorevole, intanto sul mercato…

Ci si avvicina alla conclusione del 2024 combaciante con la chiusura del girone di andata del campionato di serie D. La penultima giornata giocatasi nel pomeriggio di domenica, ha fornito altre indicazioni parecchio interessanti. Con la Reggina che è rimasta a guardare forzatamente, essendo stata rinviata la gara con il Favara, sono scese in campo tutte le altre e lo sguardo è stato rivolto alla parte più alta della classifica dove si giocava il big match tra la Vibonese e il Siracusa. Un match non particolarmente esaltante che ha visto prevalere gli aretusei al terzo scontro diretto vinto in stagione dopo quelli contro Reggina e Scafatese. Una prova di forza che consolida il primato e tiene a bada la stessa Scafatese e il Sambiase, entrambe vincenti.

La squadra di Turati, tranne l’incontro di ritorno con gli amaranto, tutti gli altri confronti con le concorrenti dirette li giocherà al De Simone. La Reggina, ovviamente con una gara in meno, si trova adesso a sette punti dal primato e pur consapevole di dover recuperare ancora un match, psicologicamente potrebbe risentirne di un distacco consistente. I ragazzi di Trocini chiuderanno al Granillo contro la Sancataldese ed è anche superfluo sottolineare quanto sia importante conquistare i tre punti.

Nel frattempo si è a due giorni dalla chiusura del calciomercato riservato ai dilettanti e l’unico movimento registratosi in entrata è quello che riguarda Grillo. Si è parlato nei giorni scorsi di Convitto ma il Siracusa, nonostante non lo stia impiegando, non sembra intenzionato a liberarlo. Possibile non succeda molto altro e tutto venga rimandato alla finestra riservata ai professionisti. Almeno si spera.