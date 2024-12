Serie D: Siracusa, terzo colpo in un big match. Risultati e classifica

La Reggina non ha giocato visto che il match con il Favara è stato rinviato a data da destinarsi. In campo invece tutte le altre, con il Siracusa che vince il suo terzo scontro diretto e dopo aver battuto Reggina e Scafatese si impone anche al Razza contro la Vibonese. Prima vittoria per Atzori, non si ferma più il Sambiase.

I risulati della giornata

Favara – Reggina rinviata

Pompei – Licata 2-1

Locri – Enna 2-0

Nissa – Akragas 1-0

Nuova Igea – Ragusa 2-3

Sambiase – Paternò 2-1

Sancataldese – Acireale 2-2

Scafatese – Città di S. Agata 3-1

Vibonese – Siracusa 0-1

La classifica

Siracusa 36

Scafatese 32

Sambiase 32

Reggina 29

Vibonese 29

Paternò 23

Nuova Igea 20

Locri 20

Enna 20

Favara 19

Nissa 19

Pompei 19

Ragusa 18

Sancataldese 18

Acireale 15

Città di S. Agata 14

Licata 12

Akragas 11