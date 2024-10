Calciomercato Reggina: caccia all’attaccante, spunta un nome…Forte

La Reggina cerca un attaccante. La caccia è partita da giorni e gli obiettivi sono di quelli che fanno pensare ad una seria possibilità di migliorare ancor di più un organico già di alto livello. Nel frattempo Santander è un problema che deve essere risolto, l’attaccante voluto dal tecnico Inzaghi non si è quasi mai visto in campo per una serie di motivi, le ultime assenze pare siano dettate più da scelte che da quell’infortunio che lo aveva costretto allo stop qualche mese addietro. Su di lui la società ha già fatto alcune valutazioni, anche se non sarà una cosa semplice trovare una soluzione vista la robustezza del suo contratto e la durata biennale.

Obiettivo: Forte

Torniamo al calciomercato. Lasagna era una idea subito tramontata, mentre è reale l’interessamento per Francesco Forte, l’attaccante attualmente al Benevento ma leggermente defilato nel progetto tecnico di Cannavaro. Un centravanti di categoria che piace molto anche ad Inzaghi per qualità tecniche e capacità realizzative. Ha esordito in serie A con la maglia dell’Inter, le stagioni migliori con la Juve Stabia e poi l’esplosione in B con il Venezia. Tanti gol e promozione in serie A con i lagunari. Il passaggio al Benevento con prestazioni alterne, sette centri lo scorso anno in 19 presenze, solo tre in questa. La Reggina sta lavorando per portarlo in amaranto, ma deve confrontarsi con una concorrenza seria del Modena.