Calciomercato Reggina: da Livorno parlano di uno scambio di esterni

Liotti il primo obiettivo. Il DS Taibi lo ha inseguito per una intera estate, il Pisa, come allora, non intende privarsene nonostante fino al momento l’esterno abbia trovato poco spazio. Si continua a lavorare per arrivare ad un accordo, mentre da Livorno i colleghi di livorno24.com parlano di una possibilità di scambio:

“Bresciani ha altri due anni di contratto con il Livorno e il giocatore, ambientatosi positivamente in riva allo Ionio, dopo questa stagione, vorrebbe giocarsi le sue carte in cadetteria e restare a Reggio Calabria potrebbe essere la soluzione ideale anche se, viste le prestazioni, anche altri club sarebbero interessati al giovane esterno. Con la riapertura del mercato invernale però il Ds del Livorno Vittorio Cozzella sarebbe intenzionato a farlo rientrare a casa, proponendo alla Reggina uno scambio con Porcino“.

A questo aggiungiamo che il Ds Taibi ha già manifestato la volontà di rinnovare il prestito con il Livorno o addirittura provare ad acquistare il giovane esterno. Tutto si svilupperà nel corso della sessione invernale di calciomercato.