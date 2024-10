Calciomercato: la Reggina su un centrocampista ex Nardò

La società amaranto non è l'unica sul calciatore. Più di 150 presenze in D e 40 reti

Un centrocampo che probabilmente verrà ulteriormente irrobustito soprattutto dopo la partenza di Mungo. La Reggina è alla ricerca di un calciatore con buona esperienza e capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, la società amaranto sarebbe interessata a Gaetano Dammacco:

Leggi anche

“Gaetano Dammacco, trequartista di 26 anni, è attualmente senza contratto dopo la sua ultima esperienza all’AC Nardò. È al centro dell’attenzione di diverse squadre, tra cui Fidelis Andria e Reggina, che lo vedono come un possibile rinforzo per le loro formazioni in vista della nuova stagione.

La sua carriera ha toccato vari club, tra cui Nocerina, Brindisi e Costa Orientale Sarda. Questa esperienza gli ha permesso di sviluppare un insieme di abilità che potrebbero essere preziose per squadre in cerca di maggiore creatività a centrocampo.

Leggi anche

Sia la Reggina che l‘Andria, quindi, stanno valutando le loro opzioni mentre cercano di rafforzare i loro organici. La competizione per assicurarsi Dammacco è aperta, mentre il trequartista pugliese si allena per farsi trovare pronto.

Sono più di 40 le reti segnate da Dammacco in Serie D, avendo toccato i gironi H, G e D in più di 150 occasioni“.