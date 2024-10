Calciomercato Reggina: Di Chiara sarà ancora amaranto. Il dettaglio dell’operazione

Rimane il centrocampista l'ultimo obiettivo, poi solo eventuali opportunità in chiusura

“Come riporta tuttomercatoweb.com, è stato definito in mattinata l’acquisto da parte della Reggina di Gianluca Di Chiara. Gli amaranto prelevano dal Perugia il difensore a titolo definitivo; Di Chiara si lega al club calabrese con un contratto triennale“.

Leggi anche

Di Chiara rinforzo per Inzaghi

Il giocatore torna a vestire la maglia della Reggina, dopo averlo fatto brillantemente per due stagioni. L’esterno, nonostante il ritorno alla casa madre dopo il prestito, ha chiesto e ottenuto il trasferimento e diventa adesso una importantissima arma in più per la compagine di mister Inzaghi. Sul fronte centrocampo è Luperini l’obiettivo e guarda caso, la concorrenza è rappresentata proprio dal Perugia. Vedremo chi la spunterà.