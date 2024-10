Calciomercato Reggina: dodici difensori in organico, cinque da cedere

Ancora tante operazioni da definire anche in entrata per la Reggina

Il settore difensivo è quello al momento più corposo. Sono undici i giocatori a disposizione di mister Aglietti, anche se diversi di questi non rientrano più nei piani tecnici della società.

Leggi anche

Ci sono diversi giocatori ancora da cedere

L’organico subirà ancora diverse modifiche. Al momento ci sono state alcune ufficializzazioni in entrata ed uscita ma è chiaro che ancora tantissime saranno le operazioni da effettuare. Il reparto difensivo, come detto, è quello che segna al momento il maggior numero di calciatori, seppur non può assolutamente ritenersi chiuso. In entrata si attendono le risposte di Zortea e Dalle Mura e con il Napoli si è sondato il terreno per il giovane Zanoli, mentre in uscita è ormai noto il numero di quei giocatori che la società intende vendere.

Leggi anche

I difensori in organico

Questo al momento i calciatori ancora in organico: Garufo, Loiacono, Liotti, Rossi, Stavropoulos, Gasparetto Lakicevic, Rubin, Cionek, Rolando, Di Chiara. A questi c’è da aggiungere Vasco Regini, di fatto un calciatore amaranto ma non ancora ufficializzato. Quelli segnati in grassetto sono fuori dai programmi tecnici.