Calciomercato Reggina: per il portiere non si può più aspettare

Prima del raduno si spera di risolvere la questione portieri. Giorno 10 luglio la squadra si rivedrà al centro sportivo S. Agata e dopo qualche giorno inizierà la preparazione precampionato.

Una attesa lunghissima per i due portieri che il Ds Taibi ha sempre dichiarato di seguire con particolare attenzione. Parliamo di Vigorito e Micai, entrambi legati alle società di appartenzenza da un contratto con situazioni comunque diverse. Il Lecce non vorrebbe liberarsi di Vigorito a parametro zero e nel frattempo lo porterà in ritiro, su di lui anche altre società oltre la Reggina. Micai attende gli sviluppi della situazione societaria ed oggi è la giornata decisiva per la Salernitana. L’estremo difensore è seguito con particolare attenzione anche dal Perugia. Non è escluso che la Reggina, sottotraccia, stia lavorando su qualche altro profilo. Nel frattempo mister Aglietti avrà con se il giovane portiere proveniente dal Sassuolo, Stefano Turati.