Calciomercato, Guarna: ‘Scelta di cuore, la Reggina mi aveva fatto una proposta importante’

Lo avevamo annunciato con largo anticipo ed ora la notizia è diventata ufficiale. Enrico Guarna, uno dei protagonisti della promozione in serie B della Reggina, nonostante un altro anno di contratto ha lasciato gli amaranto per l’Ascoli. Queste le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club, riprese da tuttoB:

“Ringrazio la Reggina”

“E’ accaduto tutto all’improvviso e si è concretizzato subito, senza bisogno di tante chiacchiere. C’era la volontà di tutte le parti e quindi l’intesa è stata raggiunta in pochissimo tempo. Ho fatto una scelta di cuore, la Reggina mi ha rispettato molto facendomi una proposta importante anche per il futuro, ma, di fronte a una chiamata dell’Ascoli, non ho esitato un attimo, a decidere è stato il cuore. Sono legatissimo alla città, qui ho disputato tante partite, ho trascorso molti anni della mia vita fra settore giovanile e prima squadra, mi sento ascolano, con la città c’è un legame forte che dura dal 2002. Il mio obiettivo è dare una mano alla squadra ogni giorno, mettendo a disposizione del gruppo la mia esperienza in categoria e la conoscenza che ho della città, aspetti che mi responsabilizzano”.