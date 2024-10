Calciomercato Reggina: il Ds Taibi annuncia le prossime operazioni in uscita

Si lavora per Mastour e Faty. Ancora diversi i movimenti per sfoltire l'organico

Tra operazioni in entrata e quelle in uscita, si sta cercando di viaggiare di pari passo. Lo aveva anticipato il Da Taibi, annunciando sette calciatori già bloccati e pronti a firmare il contratto con la Reggina, solo dopo, però, aver effettuato alcuni movimenti in uscita.

Pronte altre ufficializzazioni in uscita

Ufficializzati Paolucci e Marchi, tutto fatto per il trasferimento di Enrico Guarna all’Ascoli. Già dalla scorsa settimana le due società hanno trovato l’accordo, rimane solo da formalizzare la parte documentale. Sugli altri movimenti il Ds ha dichiarato: “Vasic ha rifiutato qualche squadra in Italia e tornerà in Svezia, squadra di B nella quale ha militato fino allo scorso 30 giugno. Rolando ha due richieste importanti in serie C. Mastour ha rifiutato alcune squadre in Qatar, erano innamorati di lui vedremo se riusciamo a sistemarlo nel nord Italia. Per Faty aspettiamo la risoluzione, altrimenti cercheremo per lui un’altra destinazione”.