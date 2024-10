Calciomercato Reggina: Taibi annuncia una serie di colpi in entrata

Come ogni lunedi il ds Taibi è intervenuto al canale ufficiale del club amaranto. A proposito di calciomercato, il direttore ha parlato delle trattative già concluse:

“Insieme a Rivas e Gavioli che abbiamo già ufficializzato, sono state concretizzate le trattative per il portiere Turati e Vasco Regini . Di Laribi lo abbiamo detto la settimana scorsa, può ritenersi a tutti gli effetti un calciatore della Reggina . Dall’ Atalanta attendo risposte riguardo le posizioni di Zortea e Cabezas e vediamo se riusciamo a chiudere per Ricci . Per quello che riguarda Vasco Regini , era una richiesta di mister Aglietti , lo abbiamo accontentato”.

La pazienza in questo mercato premierà. Ci sono da piazzare altri quattro colpi finali, ma aspetteremo perchè dal punto di vista economico i migliori affari arrivano in un secondo momento. Non si parla di attaccanti? Due sono sempre monitorati e posso dire che uno è sicuro, mentre per il secondo aspetto di capire se uscirà qualcuno dei nostri. Se riesco a prendere un giovane sarà un grande colpo. Coda e Donnarumma giocatori per noi inarrivabili”.