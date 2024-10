Calciomercato Reggina: ancora un duro sfogo di Taibi contro chi rifiuta il trasferimento

Quando si tocca l”argomento cessioni, il Ds della Reggina Taibi diventa una furia contro coloro che da diversi mesi, compresa la sessione dello scorso gennaio, continuano a rifiutare ogni trasferimento. Intervenuto a “Passione Amaranto”, sul canale ufficiale del club ha dichiarato:

“C’è chi continua a rifiutare ogni trasferimento e per me questi rappresentano una zavorra. Io farei leva sull’AIC, perchè se non paghi un calciatore ti fanno subito istanza, poi quando dicono di essere tranquilli visto che hanno un contratto, mi mandano in bestia. Un giorno farò nome e cognome di quel calciatore che è andato in giro a dire che tanto i soldi la Reggina li deve dare. Se continua darmi problemi lo dirò pubblicamente. Ognuno di noi dovrebbe avere una dignità ed evidentemente qualcuno non la ha”.