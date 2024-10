Calciomercato Reggina: nei prossimi giorni, due possibili operazioni

Dal patron Saladini passando per il presidente Cardona e poi il Ds Taibi ed infine il tecnico Inzaghi, tutti hanno ripetutamente dichiarato quelle che sono le intenzioni della Reggina su questa finestra di calciomercato. Concetto che a maggior ragione dopo la vittoria con la Ternana e la conferma del secondo posto in classifica, viene ulteriormente rafforzato. Nessuna necessità impellente di intervento, zero assilli e la famosa classifica da tenere in tasca, così come il massimo dirigente ha consigliato al direttore sportivo con chiaro riferimento alla attuale collocazione della squadra e quindi il massimo rispetto verso questo gruppo.

Giraudo e Loiacono in uscita?

Allo stesso tempo non sono stati esclusi a priori eventuali interventi, ma ad una sola condizione: ci potrebbero essere degli ingressi ma nel caso in cui si riuscisse ad effettuare operazioni anche in uscita. Ed a tale proposito è sempre più insistente la voce che vede due difensori pronti a salutare. Il primo è l’ex capitano e protagonista di tante battaglie con la maglia amaranto Giuseppe Loiacono, poco spazio per lui in stagione e rivisto in campo con tanto di gol sfiorato in occasione della partita interna con la Spal. Su di lui un interessamento iniziale del Cesena, mentre negli ultimi giorni si è fatto sotto in maniera seria il Pordenone. Il secondo è Federico Giraudo, chiuso da Di Chiara nel ruolo di esterno sinistro, pur trovando comunque spazio in diverse occasioni, ma cercato insistentemente dal Cittadella. Tra le società c’è l’accordo per il trasferimento, ma l’ultima parola spetta al calciatore.