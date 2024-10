Calciomercato Reggina: il giovane esterno offensivo potrebbe arrivare dal Verona

Il direttore sportivo Massimo Taibi ha parlato in maniera chiara di quelli che sono gli obiettivi e le strategie per il prossimo calciomercato. Sicuramente la riduzione del numero di calciatori in organico con la cessione di coloro che hanno giocato quasi nulla fino al momento, ma non saranno gli unici ad andare via. Tra questi ci potrebbe essere anche il saluto definitivo a Menez, per il quale l’esperienza in amaranto sembra davvero al capolinea.

Tra i giovani in arrivo anche Cancellieri?

Per quello che riguarda invece il mercato in entrata, almeno tre i tasselli che andranno a rinforzare altrettanti reparti, un difensore, un centrocampista ed un esterno. I primi nomi circolanti sono quelli di giocatori già conosciuti in casa Reggina come Dalle Mura e Folorunsho ai quali oggi Gazzetta del Sud ha aggiunto un altro giovane di qualità come Matteo Cancellieri, elemento di spicco dell’Under 21, classe 2002, che però con la maglia del Verona sta trovando poco spazio. La Reggina sarebbe tra le favorite nella nutrita concorrenza.