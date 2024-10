Calciomercato Reggina: in mezzo al campo non solo Hernani

Con la cessione di Lollo, si apre un nuovo spazio in mezzo al campo. La Reggina, che ha già ufficializzato Bouah, ha chuso con Hernani, contratto depositato, arriva in prestito, ma potrebbe non essere finita. Lo scrive alfredopedulla.com:

Leggi anche

Due centrocampisti in arrivo

“La Reggina si appresta a chiudere il doppio colpo. Il primo è Hernani, centrocampista di proprietà del Genoa. Una trattativa che vi raccontiamo dal 16 agosto, confermata dal patron Saladini e che ora è pronta ad andare in porto. Infatti, il calciatore brasiliano è atteso a Milano per raggiungere gli ultimi accordi. Il secondo colpo è Mateusz Praszelik, centrocampista polacco classe 2000 dell’Hellas Verona. Con l’uscita di Lollo in direzione Triestina, la Reggina può chiudere il doppio colpo”.