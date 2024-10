Calciomercato: Daniele Liotti vicino al Brescia

Dopo la bocciatura al Consiglio di Stato i giocatori facenti parte dell’organico della Reggina saranno liberi di accasarsi dove riterranno più opportuno. Vista la qualità di ogni singolo, è facile immaginare che quasi tutti troveranno collocazione almeno in cadetteria ed infatti le richieste che giungono ai loro procuratori sono tante. Secondo quanto riportato da bresciaingol, pronto a vestire la casacca delle rondinelle ci sarebbe l’esterno Daniele Liotti. Quel Brescia, che dopo la retrocessione in C, è stato ripescato in B dopo l’esclusione della Reggina.