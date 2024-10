Calciomercato: Reggina e Nissa sull’ex attaccante del Trapani

Un altro attaccante da mettere a disposizione di mister Pergolizzi dopo gli arrivi di Barranco e Ragusa e la quasi certezza che anche Rosseti farà parte del gruppo di calciatori per la prossima stagione.

Il DT Bonanno, però, vuole mettere altre frecce all’arco del tecnico ed è per questo che si sta lavorando per convincere l’ex Trapani Mauro Bollino ad accettare la proposta, secondo quello che scrivono i colleghi di seried24.com: “Mauro Bollino, fresco di promozione con il Trapani, sta ancora cercando una nuova sistemazione per la stagione 2024/2025. L’ala ex Messina ha attirato l’attenzione di due club ambiziosi: la Nissa del presidente Luca Giovannone e la Reggina. Entrambe le società hanno presentato offerte molto simili al calciatore, che ora deve decidere il suo futuro“.