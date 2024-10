Calciomercato Reggina: salta Mustacchio. Nome nuovo in difesa dalla Fiorentina

Stamattina si scriveva che sarebbe stata la giornata di Mattia Mustacchio. In effetti la giornata decisiva era proprio quella di oggi, peccato che la risposta che si attendeva, è stata negativa. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com il giocatore per motivi familiari intende avvicinarsi al nord, nonostante l’accordo già raggiunto tra la Reggina ed il Crotone. E sempre dal sito del giornalista esperto di calciomercato, arriva la notizia di un probabilissimo arrivo in difesa:

Un giovane difensore per la Reggina

“Un difensore centrale giovane e di grande talento per la Reggina. Si tratta di Christian Dalle Mura, classe 2002, arriverà in prestito dalla Fiorentina. Le sue qualità sono fuori discussione, già in orbita prima squadra ai tempi di Iachini, mancino puro e già pronto per un’esperienza importante. Nel giro delle Nazionali giovanili da sempre, molto legato alla Fiorentina, ora la possibilità di una proficua esperienza in B con la Reggina“.