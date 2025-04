Calcio in crisi: i calciatori del Foggia si finanziano la trasferta di Crotone

Situazione disastrosa in Lega Pro soprattutto nel girone C

Una stagione veramente disastrosa dal punto di vista economico e forse senza precedenti per la serie C, in modo particolare per il girone C dove sono state già escluse il Taranto e la Turris. Già detto anche del Messina, da diverse settimane ha messo in vendita il suo Foggia il patron Canonico. E secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la trasferta di Crotone e probabilmente fino alla fine del campionato, ci sarà una sorta di autogestione da parte dello staff tecnico e i giocatori.

Leggi anche

Questi ultimi, infatti “starebbero organizzando la trasferta di Crotone in autonomia, in accordo con il ds Luca Leone e con mister Luciano Zauri. Il viaggio verso la Calabria era previsto direttamente per lunedì mattina ma i rossoneri, stanchi dei recenti viaggi last minute come quello di Biella, hanno scelto di partire domenica dopo la rifinitura, pagando di tasca propria il pernottamento a Crotone“. Così come riporta TMW.