Calcio in crisi: l’autorevole parere dell’avvocato Di Cintio: ‘Il problema non è il controllo’

Interessante intervento di uno degli avvocati più importanti di diritto sportivo Cesare Di Cintio al Corriere Adriatico. Dice la sua sulle difficoltà del calcio italiano e in particolare sulla serie C: “Le gestioni societarie in Lega Pro non si sono adeguate ai tempi e sono rimaste legate a strategie approssimative e improvvisate. La C era un campionato fantastico, ma i tempi e le congiunture economiche sono cambiate. I controlli sui cambi societari? Esiste una commissione federale che esprime una valutazione ex post, credo che il sistema potrebbe essere ulteriormente integrato conferendo alle Leghe un ruolo di controllo e supervisione ex ante. Chi intende acquisire un club dovrebbe avere il gradimento preventivo della Lega di riferimento, che dovrebbe svolgere un ruolo di supervisione o controllo, sempre nel rispetto dell’autonomia negoziale”.

Il problema è la sostenibilità

“In C i ricavi sono inferiori ai costi e le perdite devono essere coperte dagli azionisti dei club che, se non hanno disponibilità economica, mandano le società in sofferenza. Il tema, però, non sono i controlli che già ci sono, ma la sostenibilità. In C fatica ad esserci per l’elevato numero di squadre”.