Sanità in Calabria, Giunta regionale: ‘Nelle Asp assicurata continuità amministrativa’

'Quale nuovo direttore generale dell’Asp di Reggio è stata nominata la dottoressa Maddalena Berardi, già direttore amministrativo dell’Azienda e stretta collaboratrice della dottoressa Di Furia nel corso del suo mandato'

“La Giunta della Regione Calabria ha nominato i direttori generali delle due Aziende sanitarie provinciali che, per diverse circostanze, erano interessate da una temporanea vacanza dei vertici.



Nell’Asp di Reggio Calabria, infatti, la dottoressa Lucia Di Furia, alla quale va il ringraziamento del governo regionale per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, è andata in pensione nei giorni scorsi; nell’Asp di Crotone, invece, il contratto del direttore generale Antonello Graziano era giunto a scadenza.



Obiettivo della Giunta è stato quello di assicurare continuità amministrativa e gestionale alle aziende sanitarie interessate.

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Anche per tale ragione, quale nuovo direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria è stata nominata la dottoressa Maddalena Berardi, già direttore amministrativo dell’Azienda e stretta collaboratrice della dottoressa Di Furia nel corso del suo mandato; mentre alla guida dell’Asp di Crotone è stato confermato Antonello Graziano”.